16:45, 8 января 2026 года В Орле троллейбусы № 6 временно заменили автобусами Они будут ходить по маршруту улица Горького – улица Посадская.



Фото: Анастасия Мельникова

В Орле троллейбусы № 6 временно заменили автобусами ЛиАЗ. Они будут ходить сегодня до 23:00 по маршруту улица Горького – улица Посадская. Об этом сообщили в администрации города Орла.



Изменения в работе городского электротранспорта вызваны погодными условиями. Как сообщили в МУП "ТПП", при улучшении обстановки, возобновить работу троллейбусов и трамваев планируют завтра с 10:00.





Анастасия Мельникова





