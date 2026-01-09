Орловский спортсмен Дмитрий Васенев одержал победу на московском турнире по смешанным единоборствам
Уроженец Нижегородской области Дмитрий Васенев шагнул на ринг в шесть лет, в зал его привела мама. В последние годы спортсмен оттачивает мастерство в Орле.
Под руководством тренера Андрея Чадина Дмитрий одержал победу на московском турнире по смешанным единоборствам. Теперь в активе бойца есть две убедительные победы. Даниил Матюшин пообщался со спортсменом и выяснил его дальнейшие цели.