Главная » Новости



15:55, 9 января 2026 года Орловский спортсмен Дмитрий Васенев одержал победу на московском турнире по смешанным единоборствам Теперь в активе бойца есть две убедительные победы.







Уроженец Нижегородской области Дмитрий Васенев шагнул на ринг в шесть лет, в зал его привела мама. В последние годы спортсмен оттачивает мастерство в Орле.



Под руководством тренера Андрея Чадина Дмитрий одержал победу на московском турнире по смешанным единоборствам. Теперь в активе бойца есть две убедительные победы. Даниил Матюшин пообщался со спортсменом и выяснил его дальнейшие цели.





Даниил Матюшин





