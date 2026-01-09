Орловцы могут найти своего четвероногого друга в приюте
Сейчас в нем находится более 80-ти собак.
Новый год в приюте встретили более 80 собак. Все они - с непростой судьбой. Кого-то выбросили, кого-то предали, а кто-то стал ненужным из-за травмы. Ежедневно волонтеры заботятся о них, дарят человеческое тепло и ищут добрые руки для собак, которые станут верными друзьями и надежной охраной для своих новых хозяев.
Также волонтеры помогают стройматериалами, опилками, и едой для собак. Стэфания Басарева побывала на месте и пообщалась с неравнодушными орловцами.