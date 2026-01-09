Главная » Новости



10:00, 9 января 2026 года Орловцы могут найти своего четвероногого друга в приюте Сейчас в нем находится более 80-ти собак.







Новый год в приюте встретили более 80 собак. Все они - с непростой судьбой. Кого-то выбросили, кого-то предали, а кто-то стал ненужным из-за травмы. Ежедневно волонтеры заботятся о них, дарят человеческое тепло и ищут добрые руки для собак, которые станут верными друзьями и надежной охраной для своих новых хозяев.



Также волонтеры помогают стройматериалами, опилками, и едой для собак. Стэфания Басарева побывала на месте и пообщалась с неравнодушными орловцами.





Стэфания Басарева





