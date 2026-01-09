Город Ливны продолжает становится комфортнее для местных жителей и туристов
В прошлом году здесь появились новые арт-объекты и скульптуры.
18 лет назад Ливны вошли в число самых благоустроенных городов в России. А три последние победы в конкурсах Минстроя на лучший проект создания комфортной городской среды его еще больше преобразили.
В прошлом году бульвар "Рабочий меридиан" привели в порядок. Теперь здесь история и современность сплелись воедино. Также были отремонтированы 52 дороги, в этом году темп снижать не планируют. Продолжат развивать и инфраструктуру. Антон Сорокин расскажет подробности.