11:30, 9 января 2026 года Город Ливны продолжает становится комфортнее для местных жителей и туристов В прошлом году здесь появились новые арт-объекты и скульптуры.







18 лет назад Ливны вошли в число самых благоустроенных городов в России. А три последние победы в конкурсах Минстроя на лучший проект создания комфортной городской среды его еще больше преобразили.



В прошлом году бульвар "Рабочий меридиан" привели в порядок. Теперь здесь история и современность сплелись воедино. Также были отремонтированы 52 дороги, в этом году темп снижать не планируют. Продолжат развивать и инфраструктуру. Антон Сорокин расскажет подробности.





