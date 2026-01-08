Спасское-Лутовиново временно закроют для посетителей из-за ухудшения погоды
Также вводится ограничение на проведение праздничных мероприятий.
Фото: музей-заповедник "Спасское-Лутовиново"
В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" из-за погодных условий ограничили праздничные мероприятия.
- Из-за ледяного дождя и понижения температуры воздуха в парке очень скользко. В целях вашей безопасности просим вас по возможности отменить поездку в Спасское, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново".
Завтра музей будет закрыт из-за дальнейшего ухудшения погодных условий. По сообщению МЧС России по Орловской области, 9 января на территории региона будет облачно, ночью ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем небольшие, местами умеренные осадки, налипание мокрого снега, туман.