Машины орловцев покрылись ледяной скорлупой

|
|четверг 8.01.2026 18:18:55
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
12:17, 8 января 2026 года
Машины орловцев покрылись ледяной скорлупойЛед образовался в связи с плохими погодными условиями.
Видео: Анна Вайсергисер
С 7 января на Орловщине установилась неблагоприятная погода. На дорогах и тротуарах региона образовалась гололедица, а машины местных жителей покрылись ледяной скорлупой.
Спецслужбы делают все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды. Жителей региона просят быть внимательными и аккуратными и без крайней необходимости не выходить из дома.
Анастасия Мельникова
|
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.