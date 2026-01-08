Главная » Новости



12:00, 8 января 2026 года Орловцев просят не выходить на улицу без крайней необходимости из-за гололедицы Спецслужбы в усиленном режиме обрабатывают дороги антигололедными реагентами.



Фото: архив "Вести-Орел"

На улицах Орла из-за неблагоприятных погодных условий образовалась гололедица. В связи с чем в администрации города Орла призывают жителей региона не выходить на улицу без крайней необходимости.



Специалисты МБУ "Спецавтобазы" в усиленном режиме обрабатывают тротуары, пешеходные переходы и проезжую часть антигололедными реагентами, чтобы минимизировать последствия непогоды.



Также жителям региона рекомендуют при выходе на улицу выбирать обувь с нескользящей подошвой, передвигаться не спеша и не держа руки в карманах, обходить участки с наледью и лужами, не подходить к краю проезжей части и быть особенно внимательными на остановках, лестницах, мостах и у пешеходных переходов.



Автомобилистов просят снизить скорость и держать дистанцию, избегать резких маневров, торможений и перестроений, заранее планировать маршрут и учитывать возможные заторы, а также не парковать автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.





Анастасия Мельникова





