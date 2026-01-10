Главная » Новости



9:00, 10 января 2026 года На Орловщине в зоовольерном комплексе появилась площадка для кормления зубров Наблюдать за краснокнижными животными можно будет в любое время года.



Фото: Зоовольерный Комплекс

В зоовольерном комплексе Орловской области появилась площадка для наблюдения за процессом кормления зубров.



- Теперь каждый желающий, в любое время года, сможет узнать больше о том, как происходит этот важный биологический процесс в жизни краснокнижных рогатиков, - сообщили в пресс-службе зоопарка.



Наблюдать за обедом зубров можно будет со специальных лавочек, установленных у ограды вольера.





