17:55, 8 января 2026 года

Более сотни человек занимаются конным спортом в Орловской области

В основном предпочтение этому виду спорта отдают женщины.

Фото: архив "Вести-Орел"

Символом 2026-го года является лошадь. Несмотря на то, что встретить на улице упряжку, запряженную конями, можно нечасто, спорт с участием этого животного не теряет актуальности. 149 человек в Орловской области занимались конным спортом в 2024 году. В основном предпочтение этому виду спорта отдают женщины – 77%.

- Из 40 спортсменов, имевших разряды в 2024 году, четверо – кандидаты в мастера спорта. Квалификацию спортивных судей в конном спорте имели 7 человек, - сообщили в пресс-службе Орелстата.

В 2025-м году в конном спорте Анастасия Моховых стала победителем Международных евразийских игр. Полина Дроздова заняла первое место в Чемпионате Москвы по троеборью, а Сергей Попов поднялся на первую ступень пьедестала в Первенстве Москвы по троеборью.


Анастасия Мельникова
