9:00, 9 января 2026 года Орловский священник прибыл в медицинскую роту на Гуляйпольском направлении Протоиерей Сергей Гаврюшин будет осуществлять свое пастырское служение там в течение двух недель.



Фото: Орловская митрополия

Орловский священник Сергей Гаврюшин прибыл в медицинскую роту, несущую служение на Гуляйпольском направлении. В течение двух недель батюшка будет осуществлять свое пастырское служение там.



Помимо духовной поддержки, отец Сергей передал гуманитарную помощь от Орловской епархии. Туда вошли рождественские подарки, а также спецзаказ, который был сформирован по просьбам военнослужащих.



- С нынешнего года духовное окормление медицинской роты будет проходить на регулярной основе. Священнослужители Орловской епархии во взаимодействии с духовенством Калининградской епархии, поочередно, будут совершать богослужения и оказывать всяческую пастырскую поддержку, содействуя духовному укреплению военнослужащих и проходящих лечение раненых бойцов, - сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.





Анастасия Мельникова





