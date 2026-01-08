Главная » Новости



10:10, 8 января 2026 года Два автомобиля попали в снежный плен и оказались в поле в Ливенском районе У водителей сбился навигатор.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

7 января в селе Круглое Ливенского района сотрудники МЧС по Орловской области отбуксировали два автомобиля. Они ехали из Московской области в Липецкую, в пути у них сбился навигатор, и машины, попав в снежный плен, съехали в поле.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в одном из автомобилей сел аккумулятор. Всего было девять человек, среди них также находились дети. Спасатели отбуксировали машины и указали дорогу.





Анастасия Мельникова





