Два автомобиля попали в снежный плен и оказались в поле в Ливенском районе
У водителей сбился навигатор.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
7 января в селе Круглое Ливенского района сотрудники МЧС по Орловской области отбуксировали два автомобиля. Они ехали из Московской области в Липецкую, в пути у них сбился навигатор, и машины, попав в снежный плен, съехали в поле.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в одном из автомобилей сел аккумулятор. Всего было девять человек, среди них также находились дети. Спасатели отбуксировали машины и указали дорогу.