18:40, 7 января 2026 года

Андрей Клычков навестил орловских бойцов на Донбассе

В новогодние праздники губернатор традиционно ездит в зону СВО с гуманитарной помощью.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков традиционно совершил новогоднюю поездку на Донбасс к участникам СВО. Во время этих поездок глава региона передает бойцам крупные посылки.

В этот раз помощь получили бойцы с Краснолиманского направления. Им доставили три УАЗа, генераторы, аккумуляторы, тепловизор, детектор дронов, квадрокоптеры, различные приборы и инструменты, продукты и новогодние письма от орловских детей. Собрать посылку помогли орловские региональные департаменты и бизнес-сообщество.
"Орловские ребята везде – и в артиллерии, и в пехоте, и в разведке. И везде слышу от командиров, как храбро и умело они выполняют боевые задачи. Знайте, Орловщина гордится вами!", – отметил глава региона.
Также Андрей Клычков посетил мемориал Саур-Могила, посвященный освобождению Донбасса советскими воинами в 1943-м году. В 2014-м комплекс был уничтожен атаками ВСУ и восстановлен силами Российского военно-исторического общества и Минобороны России в 2022-м.






Артем Ежаков
