Главная » Новости



18:45, 7 января 2026 года Многодетные орловчанки раскрыли новые таланты благодаря проекту "Мама-супергерой" В 2026-м году реализуют вторую его часть.







В 2025-м году в Орловской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив впервые прошел уникальный проект "Мама-супергерой". Он помог 57-ми участницам раскрыть свои таланты и способности.



Орловчанки посетили занятия по вокалу, актерскому мастерству и танцам, сценическому поведению, рукоделию. В 2026-м году реализуют вторую часть проекта, а самые яркие моменты первой смотрите в сюжете Ольги Прилепской.





Ольга Прилепская





