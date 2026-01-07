Главная » Новости



18:24, 7 января 2026 года Православные орловцы встретили Рождество Христово В Орле центром празднования стал Ахтырский кафедральный собор, где божественную литургию возглавил митрополит Тихон.







7 января православные христиане встретили Рождество Христово. Его предварял 40-дневный пост, во время которого верующие через молитву и воздержание очищали души от суеты и греховных мыслей.



В Орле центром празднования стал Ахтырский кафедральный собор, где божественную литургию возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. В святую ночь там причастились 217 человек.



В обращении к прихожанам владыка Тихон пожелал, чтобы родившийся Богомладенец Христос пребывал в сердце каждого человека, а жизнь каждого христианина свидетельствовала о делах любви и милосердия.





Юлия Опанасюк





