11:00, 8 января 2026 года В 2025-м году на Орловщине капитально отремонтировали восемь школ Два учебных заведения сдать в срок не успели.







В 2025-м году в Орловской области капитально отремонтировали сразу девять школ. В них заменили все – от инженерных сетей до фасадов и внутренней отделки.



Два учебных заведения сдать в срок не успели. Это 39-я гимназия в Орле и Хотынецкая СОШ. В первой работы затянулись из-за ошибок в проектно-сметной документации. Закончить капремонт должны были еще 1 сентября, сейчас он завершен, и ученики приступят к занятиям в родных стенах с 12 января. В Хотынецкой школе проблемы появились из-за срывов конкурсных процедур.



Программа ремонта школ продолжится и в 2026-м. Запланировано обновление еще восьми образовательных учреждений. На четырех объектах ремонт уже стартовал: в Кромской, Образцовской и Моховской школах, а также 29-й в Орле. Остальные – в поселках Максимовский и Нарышкино, в селах Отрадинское и Кривцово-Плота. К их обновлению приступят в этом месяце.





Владимир Маряшин





