16:00, 7 января 2026 года Четыре машины застряли в метель в Орловской области Автомобилистам помогали спасатели.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Метель 6 января в Орловской области добавила работы сотрудникам МЧС. К привычным вызовам добавились задачи по помощи автомобилистам. Таких выездов накануне было четыре, рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.



В Троснянском районе машины дважды застряли в поле, их пришлось отбуксировать. В Верховском и Свердловском районах автомобили доставали из кювета. Одного из водителей спасатели отвезли согреться в Змиевку.





Артем Ежаков





