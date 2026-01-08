Главная » Новости



13:10, 8 января 2026 года Орловский Народный фронт отправил на передовую четыре внедорожника Их удалось получить в рамках проекта "Все для Победы" от Департамента лесного хозяйства ЦФО.





Народный фронт Орловской области передал на Харьковское направление СВО две «Шевроле Нивы» и два УАЗа «Патриот». Их удалось получить в рамках проекта "Все для Победы" от Департамента лесного хозяйства ЦФО.

"Это техника с отличной проходимостью, созданная для сложных условий. Именно такие машины сейчас крайне необходимы на передовой", — отметили в НФ. Напомним, что в 2025-м орловские волонтеры передали на фронт 150 вагонов гуманитарной помощи, а за все время СВО регион отправил бойцам свыше 10 тысяч тонн грузов.





Артем Ежаков





