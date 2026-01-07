|
10:00, 7 января 2026 года
Андрей Клычков: "Этот святой день объединяет всех православных верой, любовью, состраданием"Губернатор Орловской области поздравил жителей региона с Рождеством Христовым, отметив, что этот праздник напоминает о вечных истинах, помогающих преодолевать трудности и сохранять надежду даже в самые трудные времена.
Друзья, жители Орловщины!
Поздравляю вас со светлым праздником – Рождеством Христовым!
Этот святой день объединяет всех православных верой, любовью, состраданием. Он напоминает нам о вечных истинах, помогающих преодолевать трудности и сохранять надежду даже в самые трудные времена.
В дни испытаний наша общая задача – сплотиться, поддерживать друг друга, проявлять лучшие качества человеческой солидарности и братства. Орловская митрополия продолжает огромное дело, ежедневно помогая нашим бойцам на передовой и их семьям.
Вера объединяет нас, воспитывает любовь к Родине, уважение к близким, укрепляет веру в добро. И добро обязательно должно победить – именно поэтому Победа будет за нами!
Хочется поблагодарить всех орловчан, чьи большие сердца открыты ближнему – этим и славится наш край. Пусть в этот праздничный день каждая семья будет одарена здоровьем, счастьем и спокойствием. Тепла и успехов!
С Рождеством Христовым!