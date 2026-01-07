Главная » Новости



21:00, 6 января 2026 года Митрополит Орловский и Болховский Тихон: "Каждого из нас Господь ведет к спасению" Архипастырь поздравил жителей региона с наступающим Рождеством Христовым и напомнил, что у нас не должно быть поводов к унынию.















