19:43, 6 января 2026 года Орловцы готовятся встречать Рождество Христово В православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши воспитанники украшают ель и декорируют пряники, которыми в праздник угостят прихожан.







Орловцы готовятся встречать Рождество Христово. Один из главных православных праздников верующие отметят 7 января. Ему предшествует 40-дневный пост.



Воспитанники орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши к торжеству украшают елки и расписывают пряники узорами. Угощения вручат прихожанам в праздничный день.



Наш корреспондент Юлия Опанасюк тоже приняла участие в творческом процессе, а также пообщалась с духовником гимназии и узнала, как стоит провести праздник рождения Спасителя.





