15:00, 7 января 2026 года Санаторий "Орловчанка" открыл зимнюю смену Отдохнуть и поправить здоровье приехали 205 ребят.







Зимние каникулы в самом разгаре, и для сотен некоторых школьников они начались с поездки в детский санаторий "Орловчанка". Там торжественно открылась первая в этом году оздоровительная смена. На свежий воздух и укрепление здоровья приехали 205 мальчишек и девчонок.



Ребят ждут спортивные и познавательные игры, культурно-просветительские и развлекательные программы, конкурсы и мастер-классы.



На протяжении всех 14 дней ребята проходят комплекс оздоровительных процедур. Для этого работает отдельный корпус. Там есть и соляная пещера, ароматерапия, физиопроцедуры и несколько видов массажа. Каждому ребенку подбирается индивидуальная программа лечения.





