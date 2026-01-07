Отдохнуть и поправить здоровье приехали 205 ребят.
Зимние каникулы в самом разгаре, и для сотен некоторых школьников они начались с поездки в детский санаторий "Орловчанка". Там торжественно открылась первая в этом году оздоровительная смена. На свежий воздух и укрепление здоровья приехали 205 мальчишек и девчонок.
Ребят ждут спортивные и познавательные игры, культурно-просветительские и развлекательные программы, конкурсы и мастер-классы.
На протяжении всех 14 дней ребята проходят комплекс оздоровительных процедур. Для этого работает отдельный корпус. Там есть и соляная пещера, ароматерапия, физиопроцедуры и несколько видов массажа. Каждому ребенку подбирается индивидуальная программа лечения.