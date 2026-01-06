Шоппинг посетителей торгового центра в Орле прервал пожар

|
|вторник 6.01.2026 20:58:36
16:00, 6 января 2026 года
Шоппинг посетителей торгового центра в Орле прервал пожарВ торговой точке на улице Емлютина загорелась фритюрница.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В полдень 6 января в Орле вспыхнул пожар в торговом центре на улице Емлютина. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на третьем этаже загорелась фритюрница.
До приезда пожарных из здания эвакуировались 16 человек. Пламя сбили огнетушителем. Дальше огонь удалось сдержать.
Никто не пострадал. В причинах ЧП разбираются специалисты.
Артем Ежаков
