16:00, 6 января 2026 года Шоппинг посетителей торгового центра в Орле прервал пожар В торговой точке на улице Емлютина загорелась фритюрница.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В полдень 6 января в Орле вспыхнул пожар в торговом центре на улице Емлютина. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на третьем этаже загорелась фритюрница.



До приезда пожарных из здания эвакуировались 16 человек. Пламя сбили огнетушителем. Дальше огонь удалось сдержать.



Никто не пострадал. В причинах ЧП разбираются специалисты.





Артем Ежаков





