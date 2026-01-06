Главная » Новости



15:30, 6 января 2026 года Три десятка патрулей Росгвардии охраняют отдых орловцев в праздники Вневедомственная охрана охраняет больше четырех тысяч объектов в регионе.







Вневедомственная охрана охраняет больше четырех тысяч объектов и свыше 100 единиц автотранспорта в Орловской области. По региону в патруль выходят 34 группы задержания, в новогодние каникулы служба идет в усиленном режиме.



За ночную смену каждая группа задержания выезжает в среднем от пяти до семи раз. Все маршруты приближены к местам проведения массовых мероприятий. Чтобы предотвратить экстренные ситуации, совершают профилактические объезды, знают проблемные точки своего района.





Мария Семак





