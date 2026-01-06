Главная » Новости



14:20, 6 января 2026 года Детей погибших орловских росгвардейцев поздравил Дед Мороз специального назначения Одноименная акция проходит по всей стране.







Сотрудники Росгвардии поздравили с праздником семьи бойцов, погибших при исполнении. Акция "Дед Мороз специального назначения" проходит по всей России. В Орле подарки детям доставили под главную елку города и на бронемашине.



Этот праздник для детей, чьи отцы остались верными присяге до последних минут жизни – и тех, кто погиб во время разминирования железной дороги в сентябре 2025-го года на железнодорожном перегоне Глазуновка – Малоархангельск, и тех, кто не вернулся из командировок в горячие точки.



Теперь их родных оберегают сослуживцы. Поддерживают не только в праздники – всегда на связи с семьями и готовы помочь в любую минуту.





