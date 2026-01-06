вторник 6.01.2026 20:58:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
14:00, 6 января 2026 года

Безопасность орловских храмов проверили в преддверии Рождества

Росгвардия удостоверилась в работе тревожных кнопок, а Госпожнадзор напомнил священнослужителям правила противопожарной безопасности.



Безопасность орловских храмов проверили в преддверии Рождества. Предпраздничные службы в некоторых из них уже начались.

Росгвардия удостоверилась в работе тревожных кнопок. Всего на территории области охраняется 21 храм, семь из них – в Орле. Росгвардейцы встретились со священниками, чтобы еще раз проработать алгоритм действий в случае ЧП. В Рождество будут задействованы 34 группы задержания, их маршруты будут максимально приближены к храмам.

В 2025-м году на тревожную кнопку нажимали исключительно с целью проверки. Противоправных прецедентов в храмах, соборах и церквях не фиксировали.

Свою инспекцию провели и сотрудники Госпожнадзора. Они напомнили священнослужителям правила противопожарной безопасности – первичные средства пожаротушения должны быть в рабочем состоянии, в зоне быстрого доступа. Также священники должны знать, как работает пожарная сигнализация, где должны быть запасные выходы и что делать, если сработал извещатель.


Артем Ежаков
