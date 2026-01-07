|
17:00, 7 января 2026 года
Воспитанникам орловского центра "Равные возможности" не дают скучать на каникулахРебята поучаствовали в мастер-классах и встретились со сказочными персонажами.
Праздник посетил центр помощи "Равные возможности". Ребята приняли участие в мастер-классах и встретились со сказочными персонажами.
Центр открыл свои двери в 2017-м году, сегодня его посещают 15 ребят. Здесь работают дефектологи, логопеды, психологи, специалисты по адаптированной физкультуре, развитию творческих навыков.
В мастерской ребята делали новогодние поделки и учились готовить пиццу. Подробнее о работе организации и ее воспитанниках расскажет Ольга Прилепская.
Ольга Прилепская
