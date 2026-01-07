Главная » Новости



12:00, 7 января 2026 года В Орле разыграли Кубок Деда Мороза по хоккею За трофей боролись местные спортсмены, а также из Курска, Белгородской и Воронежской областей.







Турнир занял два дня. В первый день за награды боролись ребята 7-8 лет, во второй – 5-6 лет. За поединками наблюдала Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





