Главная » Новости



19:00, 6 января 2026 года Кромская молодежь получила на Новый год современное место учебы и досуга В центре "Аура" для этого есть все условия.







Прекрасный новогодний подарок получила молодежь Кромского района. Там живут 3,5 тысячи детей и подростков. Для них открылся многофункциональный центр молодежи "Аура". Это уникальная среда, где созданы условия для развития, творческого поиска и самореализации.



В 24-х помещениях есть все для семейного отдыха, локальных занятий и мастер-классов. Приобретено новейшее оборудование и техника в компьютерный класс, для фотостудии и звукозаписи.



Создание центра стало возможным благодаря всероссийскому конкурсу "Регион для молодых" от Росмолодежи. В нем Кромской район победил в 2024-м году. Выиграли почти 25 миллионов рублей на капитальный ремонт здания, еще два миллиона добавили из местного бюджета.



В обновленном центре появятся отделение "Движения Первых", юных инспекторов дорожного движения, юннатов, казаков, шашистов и шахматистов, художников и музыкантов.





Татьяна Тимохина





