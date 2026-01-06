Кромская молодежь получила на Новый год современное место учебы и досуга
В центре "Аура" для этого есть все условия.
Прекрасный новогодний подарок получила молодежь Кромского района. Там живут 3,5 тысячи детей и подростков. Для них открылся многофункциональный центр молодежи "Аура". Это уникальная среда, где созданы условия для развития, творческого поиска и самореализации.
В 24-х помещениях есть все для семейного отдыха, локальных занятий и мастер-классов. Приобретено новейшее оборудование и техника в компьютерный класс, для фотостудии и звукозаписи.
Создание центра стало возможным благодаря всероссийскому конкурсу "Регион для молодых" от Росмолодежи. В нем Кромской район победил в 2024-м году. Выиграли почти 25 миллионов рублей на капитальный ремонт здания, еще два миллиона добавили из местного бюджета.
В обновленном центре появятся отделение "Движения Первых", юных инспекторов дорожного движения, юннатов, казаков, шашистов и шахматистов, художников и музыкантов.