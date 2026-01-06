Главная » Новости



17:00, 6 января 2026 года Орловские поисковики объединили профилактику пропажи детей и утренник Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" в игровой форме напомнили ребятам, как не потеряться и что делать, если это все же случилось.







В одной из школ Орла состоялась "Рыжая елка". Сказочные персонажи учили реальным правилам безопасности.



По сценарию, Снегурочку пытался похитить волк, а Дед Мороз и Сказочница ее спасали. В игровой форме волонтеры отряда "ЛизаАлерт" объяснили детям, что делать, если потерялся, и как вести себя с незнакомцами, чтобы не попасть в беду. Полезные советы выслушала и Мария Семак.





Мария Семак





