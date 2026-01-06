В уборке Орла использовали больше 60 машин

Техника расчищала подъезды к мостам и проезжую часть городских улиц и переулков.
Фото: мэрия Орла
Ночью 6 января Орел от снега чистили 64 единицы техники, включая 25 машин от подрядчиков. Техника расчищала подъезды к мостам: Тургеневскому, Красному, Герценскому, "Дружба", мосту на Раздольной, Лужковскому и Колхозному, заявили в мэрии.
Также продолжались работы по очистке проезжей части городских улиц и переулков с одновременным вывозом снега.
Как напомнили в городской администрации, за уборку дворов отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья. Чтобы облегчить всем работу, в мэрии призвали не парковать машины на местах проезда техники.