Главная » Новости



11:00, 6 января 2026 года В уборке Орла использовали больше 60 машин Техника расчищала подъезды к мостам и проезжую часть городских улиц и переулков.



Фото: мэрия Орла

Ночью 6 января Орел от снега чистили 64 единицы техники, включая 25 машин от подрядчиков. Техника расчищала подъезды к мостам: Тургеневскому, Красному, Герценскому, "Дружба", мосту на Раздольной, Лужковскому и Колхозному, заявили в мэрии.



Также продолжались работы по очистке проезжей части городских улиц и переулков с одновременным вывозом снега.



Как напомнили в городской администрации, за уборку дворов отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья. Чтобы облегчить всем работу, в мэрии призвали не парковать машины на местах проезда техники.





Артем Ежаков





