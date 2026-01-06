Главная » Новости



10:04, 6 января 2026 года Атака беспилотников на Орловщину обошлась без последствий Повреждений и пострадавших нет.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об отсутствии пострадавших и повреждений от атаки украинских БПЛА на регион ночью 6 января.



Расчетами ПВО сбито два дрона врага. С их фрагментами работают специалисты правоохранительных и чрезвычайных ведомств.



Всего минувшей ночью над российскими регионами сбили 129 дронов. В Твери обломок БПЛА попал в окно квартиры, погиб человек.





Артем Ежаков





