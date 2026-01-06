Главная » Новости



9:00, 6 января 2026 года В орловском небе сбили два вражеских беспилотника Очередная ночь вышла неспокойной.





В небе над Орловской областью сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как уточнили в оборонном ведомстве, расчеты ПВО работали с 23:00 5 января по 7:00 6 января.



Всего минувшей ночью над российскими регионами сбили 129 дронов. В Твери обломок БПЛА попал в окно квартиры, погиб человек.





Артем Ежаков





