20:50, 5 января 2026 года Волонтеры навещают орловских ветеранов в новогодние праздники Гостей принимают не только участники боевых действий, но и бывшие жители блокадного Ленинграда, дети – инвалиды войны.







Волонтеры навещают орловских ветеранов Великой Отечественной войны в новогодние праздники. Гостей принимают не только участники боевых действий, но и бывшие жители блокадного Ленинграда, дети – инвалиды войны.



Вместе с волонтерами их поздравила наша съемочная группа. Что за особенный подарок подготовили для участника штурма Восточной Пруссии? Какой главный секрет долголетия открыл 99-летний летчик, проживший в любви и согласии 72 года? Продолжит Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





