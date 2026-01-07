среда 7.01.2026 15:41:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
9:00, 7 января 2026 года

Православные орловцы отмечают Рождество Христово

В храмах региона идут праздничные богослужения.


7 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Рождество Христово. В храмах региона идут праздничные богослужения.

В Орле их возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Сегодня в 17:00 владыка совершит Великую вечерню в Свято-Успенском (Михаило-Архангельском) соборе. В Ливнах центром празднования стал Свято-Сергиевский кафедральный собор. На полдень запланирована божественная литургия, а в 16:00 верующие приглашаются на великую вечерню.

Иисус появился на свет в Вифлееме. Туда Дева Мария с Иосифом пришли для участия в переписи населения. Свободных мест в гостиницах не было, и супругам пришлось ночевать в пещере, которая использовалась как хлев. Там и родился Богомладенец, и на небе загорелась яркая звезда. Она указала путь пастухам и волхвам, которые пришли поклониться Спасителю и принесли драгоценные дары.


Артем Ежаков
