9:00, 7 января 2026 года Православные орловцы отмечают Рождество Христово В храмах региона идут праздничные богослужения.





7 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Рождество Христово. В храмах региона идут праздничные богослужения.



В Орле их возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Сегодня в 17:00 владыка совершит Великую вечерню в Свято-Успенском (Михаило-Архангельском) соборе. В Ливнах центром празднования стал Свято-Сергиевский кафедральный собор. На полдень запланирована божественная литургия, а в 16:00 верующие приглашаются на великую вечерню.



Иисус появился на свет в Вифлееме. Туда Дева Мария с Иосифом пришли для участия в переписи населения. Свободных мест в гостиницах не было, и супругам пришлось ночевать в пещере, которая использовалась как хлев. Там и родился Богомладенец, и на небе загорелась яркая звезда. Она указала путь пастухам и волхвам, которые пришли поклониться Спасителю и принесли драгоценные дары.





Артем Ежаков





