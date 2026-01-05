Митрополит Тихон возглавит рождественские богослужения в Орле

|
15:00, 5 января 2026 года
Митрополит Тихон возглавит рождественские богослужения в ОрлеУже завтра православные христиане отметят сочельник.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит рождественские богослужения в Орле. Расписание служб опубликовано Орловской митрополией.
В сочельник, 6 января, владыка проведет божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери. Начало – в 7:00.
В 17:00 архипастырь начнет Великую вечерню в Ахтырском кафедральном соборе. Там же, в 23:30, митрополит возглавит Божественную Литургию.
В день Рождества Христова, 7 января, владыка Тихон совершит Великую вечерню в Свято-Успенском (Михаило-Архангельском) соборе. Служба начнется в 17:00.
Артем Ежаков
