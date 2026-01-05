Под Орлом прошел профилактический рейд социального патруля
Такие визиты лучше всего предотвращают пожары.
В Орловском муниципальном округе прошел совместный рейд социального патруля. Спасатели и соцработники проверили, как соблюдаются меры пожарной безопасности в домах многодетных и неблагополучных семей. Как отметили в МЧС, такие профилактические визиты – самый действенный способ уберечь людей от пожаров.
Главная цель – предотвратить возможную трагедию. Специалисты провели инструктажи, проверили исправность пожарных извещателей и напомнили о правилах безопасности при использовании новогодней иллюминации.