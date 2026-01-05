Главная » Новости



14:03, 5 января 2026 года Под Орлом прошел профилактический рейд социального патруля Такие визиты лучше всего предотвращают пожары.







В Орловском муниципальном округе прошел совместный рейд социального патруля. Спасатели и соцработники проверили, как соблюдаются меры пожарной безопасности в домах многодетных и неблагополучных семей. Как отметили в МЧС, такие профилактические визиты – самый действенный способ уберечь людей от пожаров.



Главная цель – предотвратить возможную трагедию. Специалисты провели инструктажи, проверили исправность пожарных извещателей и напомнили о правилах безопасности при использовании новогодней иллюминации.





Всеволод Трифонов





