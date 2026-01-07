Главная » Новости



13:00, 7 января 2026 года С сентября цифровой рубль начнет распространение на Орловщине В стране начнется его массовое внедрение.







Уже с сентября у орловцев появится новый способ оплаты и накопления денег – цифровой рубль. В декабре прошлого года даже распространялся фейк, что якобы все пенсии и пособия теперь будут только в таком формате.



Что же все-таки это такое и как изменится финансовая жизнь? Смотрите в беседе нашего корреспондента Антона Сорокина с заместителем управляющего отделения Банка России по Орловской области Григорием Мироновым.





Антон Сорокин





