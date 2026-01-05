Главная » Новости



18:52, 5 января 2026 года Продолжение "Чебурашки" собирает полные залы в орловских кинотеатрах Оно вышло на экраны 1 января.







На экраны орловских кинотеатров вышел фильм режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка 2", снятый при поддержке телеканала "Россия". Первая часть семейного блокбастера собрала 22 миллиона зрителей. Продолжение уже собирает полные залы в кинотеатрах.



Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов и Полина Максимова.



Сюжет сиквела рассказывает о жизни Чебурашки и Гены спустя год после событий первой части. Зрители увидят, как главный герой взрослеет, и вместе с ним переживут моменты радости и грусти. Ушастый друг, как настоящий подросток, бунтует против опеки, хулиганит, экспериментирует с самостоятельностью. Гена, в роли заботливого "родителя", старается найти баланс между строгостью и пониманием. Несмотря на недоразумения, они живут счастливо, пока неожиданное событие не нарушает их спокойствие.



(6+)









Антон Сорокин





