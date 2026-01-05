понедельник 5.01.2026 23:37:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
18:52, 5 января 2026 года

Продолжение "Чебурашки" собирает полные залы в орловских кинотеатрах

Оно вышло на экраны 1 января.



На экраны орловских кинотеатров вышел фильм режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка 2", снятый при поддержке телеканала "Россия". Первая часть семейного блокбастера собрала 22 миллиона зрителей. Продолжение уже собирает полные залы в кинотеатрах.

Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов и Полина Максимова.

Сюжет сиквела рассказывает о жизни Чебурашки и Гены спустя год после событий первой части. Зрители увидят, как главный герой взрослеет, и вместе с ним переживут моменты радости и грусти. Ушастый друг, как настоящий подросток, бунтует против опеки, хулиганит, экспериментирует с самостоятельностью. Гена, в роли заботливого "родителя", старается найти баланс между строгостью и пониманием. Несмотря на недоразумения, они живут счастливо, пока неожиданное событие не нарушает их спокойствие.

Антон Сорокин
