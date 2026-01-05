Главная » Новости



18:06, 5 января 2026 года Юные орловцы примерили на себя роль дайверов Воспитанники православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши погрузились на четырехметровую глубину.







Воспитанники православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши после просмотра документального фильма "Судбищенская битва. Река времени" примерили на себя роль дайверов.



Под присмотром мастеров и в снаряжении дайверов ребята погрузились на четырехметровую глубину. В конце января это приключение ждет новых ребят. За погружением следила Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк





