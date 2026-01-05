понедельник 5.01.2026 23:37:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости

18:06, 5 января 2026 года

Юные орловцы примерили на себя роль дайверов

Воспитанники православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши погрузились на четырехметровую глубину.



Воспитанники православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши после просмотра документального фильма "Судбищенская битва. Река времени" примерили на себя роль дайверов.

Под присмотром мастеров и в снаряжении дайверов ребята погрузились на четырехметровую глубину. В конце января это приключение ждет новых ребят. За погружением следила Юлия Опанасюк.


Юлия Опанасюк
