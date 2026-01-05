Орловцам напомнили правила обращения с гирляндами

Украшая дом, можно не только создать риск безопасности, но и нарваться на штраф.

Например, за декорации на лестничной клетке можно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а для управляющей компании — до 400 тысяч. Обосновано это пожарной безопасностью.

Спасатели призывают использовать сертифицированные гирлянды. Шнур, соединения и блок питания должны быть исправные. Ольга Прилепская продолжит тему.