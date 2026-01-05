Главная » Новости



13:00, 5 января 2026 года В Орловской области восстановят производство залегощенского лимонада Ранее в соцсетях распространялась информация о возможной остановке предприятия.







Как заявил глава Залегощенского района, необходимые запчасти для ремонта линии уже доставили на завод.



Напомним, что залегощенский лимонад пользуется популярностью не только в Орловской области, но и за ее пределами, являясь одним из гастрономических символов региона.







