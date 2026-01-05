Главная » Новости



17:00, 5 января 2026 года Свято-Сергиевский кафедральный собор станет центром празднования Рождества в Ливнах Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий возглавит там всенощное бдение, божественную литургию и великую вечерню.





В Ливнах центром празднования Рождества Христова станет Свято-Сергиевский кафедральный собор. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий возглавит там всенощное бдение, божественную литургию и великую вечерню, следует из расписания служб, опубликованного на сайте Ливенской епархии.



В 17:00 6 января, в канун праздника, епископ начнет всенощное бдение. На полдень 7 января запланирована божественная литургия, а в 16:00 верующие приглашаются на великую вечерню.





Артем Ежаков





