21:05, 4 января 2026 года 4 января Орловщина попала в число регионов, на которые пришлась массированная атака беспилотников В России уничтожено 253 дрона.



Днем и вечером 4 января Орловская область вновь оказалась в эпицентре серьезной атаки БПЛА. Над регионами России в период с 13:00 по 20:00 сбито 253 беспилотных летательных аппарата. Над Орловщиной силы ПВО уничтожили три беспилотника.



Серьезный удар приняла на себя соседняя Брянская область. Там за семь часов там перехвачено 86 беспилотников. Также порядка 40 дронов сбили в Подмосковье.





