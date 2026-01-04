Главная » Новости



18:04, 4 января 2026 года Для нуждающихся детей из Дмитровского района собрали почти полтонны конфет Акцию ежегодно устраивает женский монастырь в Долбенькино.



Фото: Орловская митрополия

В Орловской области в 11-ый раз провели благотворительную акцию "Свет Рождественской звезды". Ее организует женский монастырь во имя блаженной Ксении Петербургской. Каждый год монахини собирают, вручную расфасовывают и раздают сладкие подарки детям из Дмитровского района Орловщины. В этом году удалось подготовить 580 коробок - по 760-680 граммов каждый. В итоге получилось почти 500 килограммов.



В сборе традиционно помогает один из ведущих туроператоров Орла и его клиенты, прихожане орловских храмов. В этом году также поучаствовали ребята из 40-ого лицея и Кромской школы.



- Подарки были распределены между детским садом комбинированного вида "Колокольчик" города Дмитровска, Дмитровской школой-интернатом для обучающихся с ОВЗ, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних "Серпантин", Долбенкинской основной общеобразовательной школой, пунктом временного размещения для беженцев города Дмитровска, детьми, оставшимися без попечения родителей, учащимися среднеобразовательной школы, а также многодетными и малообеспеченными семьями и матерями-одиночками, - рассказали в Орловской епархии.





Юлия Сабельникова





