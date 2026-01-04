воскресенье 4.01.2026 18:48:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

18:04, 4 января 2026 года

Для нуждающихся детей из Дмитровского района собрали почти полтонны конфет

Акцию ежегодно устраивает женский монастырь в Долбенькино.

Фото: Орловская митрополия

В Орловской области в 11-ый раз провели благотворительную акцию "Свет Рождественской звезды". Ее организует женский монастырь во имя блаженной Ксении Петербургской. Каждый год монахини собирают, вручную расфасовывают и раздают сладкие подарки детям из Дмитровского района Орловщины. В этом году удалось подготовить 580 коробок - по 760-680 граммов каждый. В итоге получилось почти 500 килограммов.

В сборе традиционно помогает один из ведущих туроператоров Орла и его клиенты, прихожане орловских храмов. В этом году также поучаствовали ребята из 40-ого лицея и Кромской школы.

- Подарки были распределены между детским садом комбинированного вида "Колокольчик" города Дмитровска, Дмитровской школой-интернатом для обучающихся с ОВЗ, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних "Серпантин", Долбенкинской основной общеобразовательной школой, пунктом временного размещения для беженцев города Дмитровска, детьми, оставшимися без попечения родителей, учащимися среднеобразовательной школы, а также многодетными и малообеспеченными семьями и матерями-одиночками, - рассказали в Орловской епархии. 


Юлия Сабельникова
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.