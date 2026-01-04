воскресенье 4.01.2026 18:47:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
17:01, 4 января 2026 года

Орловцам пообещали еще одну снежную неделю каникул

Осадки ждут горожан вплоть до 9 января.

Фото: Анастасия Мельникова

Зима в Орле продолжит властвовать во всю мощь. Следующая неделя снова добавит коммунальщикам круглосуточной работы, но зато порадует любителей снега. По данным Росгидрометцентра, мороз тоже никуда уходить не планирует. По-традиции публикуем прогноз на грядущую пятидневку с 5 по 9 января, которая в этом году является нерабочей. 

Понедельник, 5 января, выглянет солнце. Осадки возможны ночью, а вот днем снегопада не ожидается. Температура воздуха до - 5.

Ночь на вторник, 6 января, заставит померзнуть тех, кто вдруг решит прогуляться с наступлением темноты. Утепляемся, на уличных градусниках до минус 12. Днем - довольно резкий скачок в сторону потепления до -5 и снова снегопад.

В Рождественский день тепло, всего минус 3 и снег. В четверг минус 6 и продолжение осадков.

К пятнице ощутимо похолодает до -11. Причем, температура будет одинаковой и ночью, и в дневные часы.


Юлия Сабельникова
