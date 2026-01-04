В Орле увековечили память знаменитого педиатра Тамары Плотниковой
Табличка появилась на 2-ой поликлинике.
В Советском районе Орла появилась памятная табличка, посвященная педиатру Тамаре Плотниковой. Мемориальную доску врачу-легенде открыли на здании детской поликлиники № 2. Информация об этом появилась в сообществе областной клинической больницы.
Тамара Митрофановна около 50 лет трудилась по 2-ой поликлинике участковым педиатром, вкладывая душу в каждого маленького пациента. В следующем году в Орле отметят 100-летие со Дня рождения выдающегося педиатра.
- Такие люди - основа нашей профессии, моральный компас для молодых медиков, — отметил председатель Медицинской палаты Орловской области Владимир Круглый.