14:03, 4 января 2026 года В Орле отслужили первую в 2026 году панихиду на Аллее Славы Заупокойные богослужения проводят каждую первую и третью субботу месяца.



Фото: Орловская митрополия

Два раза в месяц на Аллее Славы Наугорского кладбища проходят поминальные богослужения, где чтят память погибших участников СВО и других военных конфликтов. Первое в 2026 году богослужение совершили накануне, 3 января.



Богослужение провел настоятель орловского храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" иерей Артемий Торопов. Присоединиться к общей молитве может любой желающий, даже если среди близких нет погибших участников спецоперации.



- Напоминаем: панихиды на Алее Славы Наугорского кладбища совершаются 1-ю и 3-ю субботу месяца в 10:00, также есть возможность подать записки с именами усопших воинов, - рассказали в Орловской митрополии.





Юлия Сабельникова





