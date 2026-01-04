воскресенье 4.01.2026 15:53:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
14:03, 4 января 2026 года

В Орле отслужили первую в 2026 году панихиду на Аллее Славы

Заупокойные богослужения проводят каждую первую и третью субботу месяца.

Фото: Орловская митрополия

Два раза в месяц на Аллее Славы Наугорского кладбища проходят поминальные богослужения, где чтят память погибших участников СВО и других военных конфликтов. Первое в 2026 году богослужение совершили накануне, 3 января.

Богослужение провел настоятель орловского храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" иерей Артемий Торопов. Присоединиться к общей молитве может любой желающий, даже если среди близких нет погибших участников спецоперации.

- Напоминаем: панихиды на Алее Славы Наугорского кладбища совершаются 1-ю и 3-ю субботу месяца в 10:00, также есть возможность подать записки с именами усопших воинов, - рассказали в Орловской митрополии.


Юлия Сабельникова
