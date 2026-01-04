Главная » Новости



12:08, 4 января 2026 года В Орловской области начался горнолыжный сезон Работу начала одна из баз отдыха, где есть горнолыжная трасса.



Фото: Ольга Супонева

4 января сказочная зимняя погода позволила открыть горнолыжный сезон в Орловской области. В прошлом году из-за недостаточного количества снега не работала ни одна из официальных трасс в регионе.



Сегодня торжественное открытие сезона стартовало на базе отдыха "Пронино" в Орловском МО. Гостям предлагают катание на горных лыжах, сноуборде и развлекательную программу. Отметим, что два других горнолыжных "курорта" региона: "Горки 57" и "Юбилейный" пока что не сообщали о готовности принять посетителей в 2026 году.





Юлия Сабельникова





