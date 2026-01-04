Главная » Новости



9:02, 4 января 2026 года В центре Орла спасли людей с признаками отравления угарным газом ЧП случилось на Комсомольской.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

3а прошедшие сутки семь раз орловские пожарные выезжали на помощь населению. На улице Комсомольской спасателям пришлось проникать в квартиру, используя автолестницу - в помещении существовал риск отравления людей угарным газом.



- Сотрудники 3 пожарно-спасательной части выезжали на улицу Комсомольскую в городе Орле, где с помощью автолесницы проникли в квартиру через окно и открыли дверь. У находящихся внутри людей были признаки отравления угарным газом. Жильцов осмотрели медики, - уточнили в пресс-службе МЧС по Орловской области.



Также спасатели трижды помогали ликвидировать последствия ДТП, один раз участвовали в тушении пожара.





