В центре Орла спасли людей с признаками отравления угарным газом
ЧП случилось на Комсомольской.
Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области
3а прошедшие сутки семь раз орловские пожарные выезжали на помощь населению. На улице Комсомольской спасателям пришлось проникать в квартиру, используя автолестницу - в помещении существовал риск отравления людей угарным газом.
- Сотрудники 3 пожарно-спасательной части выезжали на улицу Комсомольскую в городе Орле, где с помощью автолесницы проникли в квартиру через окно и открыли дверь. У находящихся внутри людей были признаки отравления угарным газом. Жильцов осмотрели медики, - уточнили в пресс-службе МЧС по Орловской области.
Также спасатели трижды помогали ликвидировать последствия ДТП, один раз участвовали в тушении пожара.