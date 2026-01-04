Главная » Новости



23:50, 3 января 2026 года В Орловской области перехватили четыре украинских беспилотника Дроны сбили 3 января с 16.00 до 23.30.



Фото: архив

3 января над Орловской областью сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ.



Дежурные средства ПВО уничтожили дроны самолетного типа с 16:00 до 23:30. Всего за этот период над регионами России нейтрализовали 103 вражеских БПЛА. Информации о повреждениях и пострадавших нет.





Сергей Мерцалов





